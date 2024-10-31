Havza Belediyespor Tesislerinde Yangın

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Samsun'un Havza ilçesinde, Havza Belediyespor'un sosyal tesislerindeki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden Havza Belediyespor'un sosyal tesislerinin depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeride kimsenin bulunmadığı binadaki yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.