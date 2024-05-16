Havza'da eTwinning Projesi Kapsamında Öğrenciler Orman İşletme Şefliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Havza'da eTwinning Projesi Kapsamında Öğrenciler Orman İşletme Şefliğini Ziyaret Etti

Havza\'da eTwinning Projesi Kapsamında Öğrenciler Orman İşletme Şefliğini Ziyaret Etti

Türkiye, İtalya, Gürcistan ve Romanya'dan 19 okulun ortaklaşa yürüttüğü 'Eco-Detectives' projesi kapsamında Havza'da iki okulun öğrencileri Havza Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti. Proje kapsamında öğrencilere doğa, orman, çevre sevgisi ve geri dönüşüm bilinci aşılanmaktadır.

16.05.2024 09:41
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Havza'da eTwinning projeleri kapsamında hazırlanarak hayata geçirilen ve ilçede iki okulun ortak olduğu "Eco-Detectives" projesi kapsamında öğrenciler Havza Orman İşletme Şefliğini ziyaret ettiler.

Türkiye, İtalya, Gürcistan ve Romanya'dan 19 okulun ortaklaşa yürüttüğü ve öğrencilere doğa, orman, çevre sevgisi ve geri dönüşüm bilinci aşılamak adına yürütülen "Eco-Detectives" projesi kapsamında iki okulun proje ekipleri Havza Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ile görüştü.

Mutlu, proje ekibine Orman İşletme şefliklerinin görevleri, fidan, ağaç türleri, ormanların muhafazası ve ormanların dünya için önemi hakkında bilgiler verdi.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu doğanın ve ormanın korunmasının gelecek için önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın bu yaşlarda bilinçlenmesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret alanlar olmadığı gibi yaşamımız için ayrıca bir öneme sahiptir. Doğaya ve ormanlara hep birlikte sahip çıkmalıyız." dedi.

Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Öğretmeni, Proje Koordinatörü Nevin Küçükenez ise AA muhabirine, projenin 10 yabancı, 9 Türk ortakla yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye, İtalya, Gürcistan ve Romanya'dan 19 okulun ortaklaşa yürüttüğü projemiz ile öğrencilerimize doğa sevgisi aşılamak asıl amacımız." dedi.

Rehber öğretmen Özlem Ekici Kızılırmak ise, proje kapsamında 5. sınıf öğrencilerinden kurduğu ekiple "Eco-Detectives" projesi kapsamında faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, "Yaklaşık 3 ay sürecek olan bu projede ağaç türleri, ağaçlandırma, iklim konularının yanı sıra geri dönüşüm, kompost gibi konularda öğrencilerimize paydaşlarımızla eğitimler ve faaliyetler düzenlemekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da eTwinning Projesi Kapsamında Öğrenciler Orman İşletme Şefliğini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da eTwinning Projesi Kapsamında Öğrenciler Orman İşletme Şefliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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