Havza'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Havza'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Havza\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğrencilere trafik kuralları öğretildi, bilinçli sürücüler yetiştiriliyor.

20.09.2024 11:50
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Samsun'un Havza ilçesinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında, Havza Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilköğretim çağındaki öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak gösteriliyor.

Bu kapsamda Havza Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan tırdaki mobil sınıfta polis memurları tarafından öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra öğrencilere tırın yanında oluşturulan pistte İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından teorik eğitim verilerek, trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etmeleri sağlandı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, eğitim çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Trafik eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Ayvat, "Özellikle trafik eğitimin bu yaşlarda başlaması çok elzem bir durumdur. Bu manada yapılan çalışmaları takdir ediyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Metin Tekinasa da çocuklarda trafik kültür ve bilincinin artırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığını kazandırmak amacıyla eğitimlerin devam ettiğini dile getirerek, "Burada genel amaç geleceğimizin sürücüleri çocuklarımızın daha güzel yetişmelerini ve trafik konusunda bilinçli birer vatandaş olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika

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