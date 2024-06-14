Havza'da sağanak ve dolu yağışı - Son Dakika
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Havza'da sağanak ve dolu yağışı

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Ani başlayan ve kısa süreli olmasına rağmen oldukça etkili olan sağanak yağış, peşinden gelen dolu ile birlikte ilçe merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Yollardan akan yağmur suları kaldırımlara taştı, bu da yayaların ve araçların hareketini zorlaştırdı. Havza Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, olayın hemen ardından su tahliye çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda biriken sular tahliye edildi ve trafik normal akışına döndü. Belediye ekipleri, tıkanan su kanallarını açarak olası yeni yağışlarda benzer sorunların yaşanmaması için önlemler aldı.

14.06.2024 22:51
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Havza'da sağanak ve dolu yağışı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Ani başlayan ve kısa süreli olmasına rağmen oldukça etkili olan sağanak yağış, peşinden gelen dolu ile birlikte ilçe merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Yollardan akan yağmur suları kaldırımlara taştı, bu da yayaların ve araçların hareketini zorlaştırdı. Özellikle Samsun- Ankara karayolu Otogar Kavşağı'nda yağmur suyu hattının tıkanması, yolda su birikintilerine sebep oldu. Bu durum, bayram nedeniyle yoğun olan trafik akışını ciddi şekilde aksattı. Sürücüler zor anlar yaşarken, birçok araç yolda kaldı. Havza Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, olayın hemen ardından su tahliye çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda biriken sular tahliye edildi ve trafik normal akışına döndü.

Yapılan yoğun çalışmaların ardından yollarda biriken suların tahliye edilmesiyle birlikte trafik akışı normale döndü. Belediye ekipleri, tıkanan su kanallarını açarak olası yeni yağışlarda benzer sorunların yaşanmaması için önlemler aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Havza'da sağanak ve dolu yağışı - Son Dakika

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