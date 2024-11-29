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Hayat Kurtaran Kadın Paramedik

Kırklareli'de görev yapan paramedik Pelin Nağman, acil durumlarda hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

29.11.2024 12:47
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Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan paramedik ambulans sürücüsü Pelin Nağman (30) hayat kurtarmak için gaza basıyor.

Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümünü tamamlayan Nağman, 2012'de İstanbul'da özel bir hastanede çalışırken sağlık meslek yüksekokulundan da mezun oldu.

Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2019'da paramedik ambulans sürücüsü olarak göreve başlayan Nağman, gelen çağrılara en kısa sürede yetişmek için dikkatle çalışıyor.

"Hayat kurtarma hissiyatı çok güzel"

Nağman, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

İşinin zor yönleri de olduğunu dile getiren Nağman, "Ekip arkadaşlarımın da yardımıyla mesleğimi devam ettiriyorum. Bazen gittiğimiz vakalarda yaşadığımız durumlardan dolayı üzüntü yaşadığımız durumlar da oluyor maalesef. Bunun yanında hayat kurtarma hissiyatı çok güzel. Birçok cana dokunuyoruz. Bu yeri geliyor çocuk oluyor, yeri geliyor bebek oluyor, yeri geliyor yaşı büyük hastalar oluyor. Yaptığımız müdahalelerle hayata dönen hastalar, bizi her zaman çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Duygularının önüne geçemediği olaylarda zorlandığını dile getiren Nağman, hayat kurtarma duygusunun mesleğini severek yapmasına katkı sağladığını vurguladı.

Çetin geçen kış şartlarında bazen zamanla da yarıştıklarını anlatan Nağman, şöyle devam etti:

"Balkan köyleri var. Hem uzak hem kar yağışı nedenleriyle yol koşullarının zor olduğu köylerimiz var. Bir gün öyle bir vakaya gitmiştik, kalbi durmuş bir hastaydı. Hızlı bir şekilde hastayı almamız gerekiyor ve aynı zamanda ekip arkadaşlarımın ve kendimin can güvenliğini koruyarak oraya gitmem gerekiyor. Yolda bir sıkıntı olmadı, zordu ama vakaya varabildik. Hasta yakınları çok endişeliydi, 'Bu yolda ambulans gelemez, bizim hastamız öldü, kimse kurtaramayacak.' gibi tedirginliğe kapılmışlardı. Genç de bir hastaydı. Doğru zamanda varmamız ve yaptığımız doğru müdahaleyle o hastanın yaşama tutunması bizi çok mutlu etmişti."

"Hastalar çok şaşırıyor, teşekkür ve tebrik ediyorlar"

Sevkler nedeniyle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale gibi illere de gittiğini belirten Nağman, trafikte kendisini gören diğer sürücülerin pozitif tepkileriyle karşılaştığını söyledi.

Olaylara gittiğinde bazı vatandaşların olumlu bir yaklaşımla "Sen mi kullanıyorsun?" dediğini dile getiren Nağman, "Biz 3 kişilik ekip şeklinde çalışıyoruz. Hastayı ambulansa bindirdiğimiz zaman hasta bir daha sağlıkçılarla muhatap oluyor, Çorlu'ya gittiğimizde hastanenin önünde indirdiğimde hasta da şaşırıyor. 'Beni sen mi getirdin?' diye. Aslında oradaki süreçte ona yardımcı olduğumu düşünüyorlar. Hastalar çok şaşırıyor, teşekkür ve tebrik ediyorlar. Vakalardan ve olay yerlerinden ayrılırken çoğu defa alkışlarla uğurladıklarını biliyorum ambulansı. Arkamdan 'Helal olsun sana' diye bağıranlar olduğunda tabii bu beni çok mutlu ediyor, gurur verici oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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