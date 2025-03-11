Hayvan Hakları Merkezi'nden Endişe Açıklaması

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Konya'da 2 yaşındaki Rana El Selci'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yaptı. Henüz otopsi raporu düzenlenmeden ölüm sebebinin köpek saldırısı olduğu yönünde açıklama yapılmasının endişeye neden olduğunun belirtildiği açıklamada, "Soruşturmanın gerektiği gibi yapılmasını engelleyen bu tavır, hazırlanan otopsi raporunun güvenilirliğini de ortadan kaldırmıştır. Özellikle bu gibi ölümlerin üstünün kapatılmasını isteyebilecek kişilerin var olabileceği unutulmadan soruşturmaların yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" denildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından, Konya'da yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana El Selci'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Olaya ilişkin, bazı şüphelerin ve endişelerin kamuoyu ile paylaşılması, hem çocukları korumakla hem de kamu düzenini sağlamakla yetkili devlet organlarına çağrıda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur. Öncelikle Rana'nın fotoğraflarının yayılmasının çocuk istismarı ve hak ihlali sonuçlarını doğurduğu, söz konusu fotoğrafı gören çocukların psikolojileri için de oldukça sakıncalı bir durum oluştuğu ve bu fotoğrafın yayılmasına katkıda bulunulmaması gerektiği hatırlanmalıdır. Bunun yanında Rana'nın bulunduğu iddia edilen durum gereğince bu şüpheli ölümün aydınlatılması, bölgedeki herkesin ifadesine başvurulması, delillerin toplanması bakımından sağlıklı bir sürecin işletilmediği yönünde izlenimler edinilmiştir. Henüz otopsi raporu düzenlenmeden, hatta Rana'nın naaşının bulunduğu andan itibaren köpek saldırısı olduğu yönünde açıklamalara başlanması, naaşın görünen durumundan köpek saldırısı olduğuna yönelik sonuca varmanın oldukça güç olması bakımından endişe vericidir. Soruşturmanın gerektiği gibi yapılmasını engelleyen bu tavır, hazırlanan otopsi raporunun güvenilirliğini de ortadan kaldırmıştır.

Konya'daki meslektaşlarımızdan ve gönüllülerden öğrenildiği üzere özellikle Karatay bölgesinde yoğun bir şekilde köpeklerin zehirlendiği, silahlı kişilerce köpeklerin öldürüleceğinin söylendiği bir süreç yaşanmakta olup kolluk kuvvetlerinin ve yargı organlarının bu tehlikeli duruma kayıtsız kalması kabul edilmemelidir.

"Soruşturmanın gereği gibi yürütülmediğinden endişeliyiz"

Çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin yaygın olduğu Türkiye'de çocuk ölümlerinin titizlikle araştırılması ve özellikle bu gibi ölümlerin üstünün kapatılmasını isteyebilecek kişilerin var olabileceği unutulmadan soruşturmaların yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Rana'nın başına gelenlerle ilgili olarak ise nitelikli ve gerekli soruşturma adımlarının atılmadığını ne yazık ki üzülerek görmekteyiz ve soruşturmanın gereği gibi yürütülmediğinden endişeliyiz.

Ayrıca hayvanları öldürmenin, onlara eziyet etmenin Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca suç olduğunu hatırlatıyoruz. Bu suçlara tanık olan kişilerin fotoğraf, video ve diğer delillerle yaşadığı şehrin savcılığına başvurması halinde gerekli adımlar atılabilecektir.

Herkesi itidalli ve sağduyulu olmaya, hem çocukların hem de hayvanların korunması için; silahlanma ve silahla sokağa çıkma gibi suça yönlendirme şeklindeki çağrılara karşı ilgili adli ve idari makamları görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz."