Hayvancılıkta Başarı: Sercan Yüce'nin 400 Hayvanı Var
Hayvancılıkta Başarı: Sercan Yüce'nin 400 Hayvanı Var

Hayvancılıkta Başarı: Sercan Yüce'nin 400 Hayvanı Var
11.04.2026 12:20
Sercan Yüce, 9 yılda 19 koyundan 400'ün üzerinde hayvana ulaştı. Devlet desteği ile büyüdü.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Sercan Yüce (33), 9 yıl önce devlet desteğiyle aldığı 19 koyun ve 1 koç ile başladığı hayvancılıkta, bugün 400'ün üzerinde hayvan sayısına ulaştı. Yüce, "2017 yılında bakanlığımızın projesiyle 19 koyun ve 1 koç sahibi olduk. Şu anda sürümüz 220 anaç ve 180 kuzuya sahip" dedi.

Merzifon ilçesine bağlı Küçükçay köyünde oturan Yüce, sanal medyada gördüğü bir ilan üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Destek almaya hak kazanan Yüce, aldığı hayvanlarla üretime başladı. 2017 yılında aldığı 19 koyun ve 1 koç ile hayvancılığa başlayan Yüce'nin işletmesinde bugün 400 hayvanı bulunuyor. Amasya'nın iklimine uygun olduğu için akkaraman ırkını tercih eden Yüce, bu süreçte toplam 2 binin üzerinde kuzu doğumu elde etti.

9 YILDA 2 BİNİN ÜZERİNDE KUZU DOĞUMU

Devlet destekleriyle küçükbaş hayvancılığa adım attığını ve yıllar içinde işletmesini büyüttüğünü belirten Sercan Yüce, "2017 yılında bakanlığımızın projesiyle 'Genç Çiftçi' desteklemelerinden yararlandık. 19 koyun ve 1 koç sahibi olduk. 2017'den beri bu işi yapıyoruz. Şu anda sürümüz 220 anaç ve 180 kuzuya sahip. Almış olduğumuz teşviklerde koyunlarımızın ırkı akkaramandır. Koyunlarımız sıcak ve kurak iklime dayanıklı olduğu için bu ırkı tercih ettik. Verimli bir hayvan. Doğum ikizlik oranlarına göre yüzde 30'un üzerinde. Biz doğumu 5 ya da 5,5 ayda bir alıyoruz. Yılda ortalama iki kuzu alıyoruz. 2017'den 2026 yılına kadar toplam 2 binin üzerinde doğum elde ettik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım Bakanımıza, Amasya il ve ilçe müdürlüklerine teşviklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
