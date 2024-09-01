Güncel

Sadece Bahçeli için yaptı! Tebrik törenine damga vuran detay

Ferdi\'ye olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı

İSTANBUL - Av yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçılar Poyrazköy'den denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yasağın bitmesine dakikalar kala son hazırlıklarını tamamladı. Saat 00.00 itibarıyla yasağın bitmesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek Poyrazköy Limanı'ndan denize açıldı.

"İnşallah bereketli bir sezon olur"

Konuyla ilgili konuşan balıkçılardan Yusuf Gören, "15 Nisan'dan bugüne olan av yasağı süreci sona eriyor. Bu gece 12'den sonra "Vira Bismillah" diyeceğiz. Denizlerimizde palamut balığı, lüfer balığı bol. Halkımızı deniz balığı yemeye davet ediyorum. İnşallah bereketli bir sezon olur. Allah herkese çok versin" şeklinde konuştu.