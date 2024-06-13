HDP Marmaris İlçe Başkanı, PKK'ya finans sağlamaktan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HDP Marmaris İlçe Başkanı, PKK'ya finans sağlamaktan tutuklandı

Marmaris'te eski HDP İlçe Başkanı Abdullah İpekli'nin, vergi adı altında para toplayarak terör örgütü PKK'ya finans sağladığı tespit edildi. İpekli, tutuklandı.

13.06.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'vergi' adı altında para toplayıp terör örgütü PKK'ya finans sağladığı tespit edilen eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli (51) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İpekli, tutuklandı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma yürütülen 1 şüpheli, 2015'te Marmaris HDP ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini anlattı. İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Mürşitpınar sınır hattından yasa dışı yollarla Suriye Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015'te örgüte katıldığını ifade etti. Şüpheli, ayrıca İpekli'nin, Muğla bölgesinde örgüte müzahir kişilerden vergi adı altında para toplayıp örgüte finans sağladığını iddia etti.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada polis, Abdullah İpekli'yi mart ayında teknik ve fiziki takibe aldı. İpekli hakkında iletişimin tespiti, denetlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri uygulandı ve MASAK'tan mali verileri temin edilerek incelendi. Önceki gün gözaltına alınan İpekli, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP Marmaris İlçe Başkanı, PKK'ya finans sağlamaktan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: HDP Marmaris İlçe Başkanı, PKK'ya finans sağlamaktan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement