Hedef Portföy fonlarında 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödendi - Son Dakika
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Hedef Portföy fonlarında 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödendi

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Hedef Portföy fonlarında 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödendi
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İletişim Başkanlığı, Hedef Portföy'ün fonlarında 31 fonun 27'sinin tasfiyesinin 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığını, 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödendiğini açıkladı. Kalan 4 fonun tasfiyesi sürerken ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026'da başlaması öngörülüyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulu'nun 8'inci toplantısına ilişkin "SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak, 31 fonun 27'sinin tasfiye işlemleri 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 26 bin 152 adet hesaba 27,2 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8'inci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın yapıldığını bildirdi. İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27.10.2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7596 sayılı Kanun kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir.

SPK'nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak, 31 fonun 27'sinin tasfiye işlemleri 23.10.2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 26 bin 152 adet hesaba 27,2 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Böylece, başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 38'e düşmüş, 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır.

TMSF nezdinde oluşturulan hesaplara iadeler devam etmektedir. MASAK, fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ve gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK usul ve esas Kararı ile süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlarla ilgili olarak, ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülmektedir. Diğer yandan, bir daha benzer sorunların yaşanmaması adına yapısal adımları içerecek Kanun Teklif taslağı konusunda teknik hazırlıklar hızlandırılacaktır. Sektör paydaşları ile istişare edilerek olgunlaştırılacak taslak, Meclisimizin takdirine sunulacaktır."

Kaynak: ANKA
EkonomiFinansGüncelSon Dakika

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