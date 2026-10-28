Hekimhan'daki maden kongresinde çevreye duyarlı üretim ve sağlık çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Hekimhan'daki maden kongresinde çevreye duyarlı üretim ve sağlık çağrısı yapıldı

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Hekimhan'da düzenlenen 2. Uluslararası Çevre ve Maden Kongresi'nde bölgenin maden potansiyeli ele alındı. Konuşmacılar, Hekimhan ve Kuluncak'taki kaynakların bölge halkına daha çok katkı sağlaması için çevreye duyarlı üretim ve insan sağlığının korunması çağrısında bulundu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 2. Uluslararası Çevre ve Maden Kongresi yapıldı.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde görevli ve kongre başkanı Prof. Dr. Bülent Kara, Hekimhan Belediyesi ile Bilimsel ve Eğitimsel Çalışmalar Akademisi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Hekimhan ve Kuluncak'ın, maden kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Madencilik faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Kara, yer altı kaynaklarının bölge halkına daha fazla katkı sağlaması ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de ilçenin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, madenlerin değerlendirilmesi sürecinde bölgenin gelişimi ve insan sağlığının korunmasının önemine işaret etti.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise ilçeden çıkarılan madenlerin ekonomik katkısının artırılması gerektiğini aktararak, madencilik faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığının korunması çağrısında bulundu.

Maden işletmelerinde modern teknolojilerin ve filtre sistemlerinin kullanılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şirketlerin ilçenin eğitim, sağlık ve sosyal gelişimine daha fazla katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Kongre Genel Koordinatörü ve ASES Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Dr. Emel Yılmaz da madencilik ile çevrenin sürdürülebilir bir gelecek için birlikte ele alınması gerektiğini anlatarak, Hekimhan ile Kıbrıs'ın Lefke bölgesi arasında bilimsel işbirliği geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Kongreye, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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