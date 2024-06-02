Helsinki Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Helsinki Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Helsinki Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Filistin Hareketi öğrencilerinin mayısta başlattığı gösteriler, Helsinki Üniversitesi yönetiminin İsrail'deki üniversitelerle yapılan öğrenci değişim anlaşmalarını askıya almasına rağmen 2. ayında da devam ediyor. Helsinki Üniversitesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan soykırımın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Filistin'e desteklerini sürdürüyor. Üniversite binası önünde kurulan Gazze kampıyla dayanışma mesajları iletiliyor.

02.06.2024 23:31
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Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterileri 2. ayında da devam ediyor.

Filistin Hareketi öğrencilerinin mayısta başlattığı gösteriler, üniversite yönetiminin İsrail'deki üniversitelerle yapılan öğrenci değişim anlaşmalarını askıya almasına rağmen sona ermedi.

Helsinki Üniversitesi öğrencilerinden Vilja Hermansson, İsrail üniversiteleriyle işbirliğinin Helsinki'nin itibarını zedelediğini belirterek, Gazze'de soykırımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Filistin'e destek veren öğrenciler 2 aydır üniversite binası önüne kurdukları Gazze kampıyla dayanışma mesajlarını sürdürüyor.

Bu arada, Helsinki Üniversitesi, en son, Gazze'deki sivil kayıplar ve kötüleşen insani durumdan ötürü İsrail'deki üniversitelerle yapılan öğrenci değişim anlaşmalarını askıya almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Helsinki Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika

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