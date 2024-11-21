Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Yenimahalle'de bir inşaatın iskelesinde çalışan işçi F.T. (26), dengesini kaybetmesi sonucu 4'üncü kattan yere düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Hendek'te İşçi Iskeleden Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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