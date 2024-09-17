Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama

Hendek\'te Makarna Fabrikasında Patlama

Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 ölü, 30 yaralı var. Soğutma çalışmaları sürüyor.

17.09.2024 12:18
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde önceki gün meydana gelen patlamanın ardından çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma işlemleri sürüyor.

Olayın üzerinden geçen 3. günde de müdahaleye devam eden itfaiye erleri, patlama bölgesinde soğutma yapıyor. Polisin fabrika önündeki güvenlik önlemleri de devam ediyor.

Bu arada patlamada yaralanan 14 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Olay

Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama - Son Dakika

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