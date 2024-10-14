Hendek'teki Fabrika Patlaması: 5. Ölüm - Son Dakika
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Hendek'teki Fabrika Patlaması: 5. Ölüm

Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Naim Karagüzel yaşamını yitirdi.

14.10.2024 12:49
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Naim Karagüzel, 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karagüzel'in cenazesinin Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bugün ikindi vakti defnedileceği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) de 10 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamlarını yitirmişti.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hendek'teki Fabrika Patlaması: 5. Ölüm - Son Dakika

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