Her Kadın Güzeldir Projesi Osmancalı Mahallesi\'nde Devam Ediyor

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(MANİSA)- Yunusemre'de yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir Projesi' devam ediyor. Projenin bu haftaki durağı, Osmancalı Mahallesi oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan 'Her Kadın Güzeldir Projesi'nin bu haftaki durağı Osmancalı Mahallesi oldu. Mahallede yaşayan kadınlara kuaför hizmeti verildi.

Etkinliğe, Yunusemre Belediye Başkanı Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü'nden kurs öğretmenleri, belediye personeli, kursiyerler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı.

Proje kapsamında Osmancalı Mahallesi'nde 40, bu zamana kadar ise toplamda 16 mahallede yaşayan 540 kadına kuaför hizmeti verildi. Projenin her hafta ilçenin belirlenen mahallelerinde devam edeceği bildirildi.