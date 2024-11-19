Herakleitos Felsefe Günleri İzmir\'de Başlıyor

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(İZMİR) - Efes Selçuk'ta 22- 24 Kasım tarihlerinde, Herakleitos Felsefe Günleri düzenlenecek. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi bu yıl da Herakleitos Felsefe Günleri'nin onur konuğu olacak.

Herakleitos Felsefe Günleri'nin dördüncü Anadolu'da Felsefeye Yolculuk 9. buluşması olan etkinlik bu yıl "Antikçağ'dan Günümüze Etik ve Siyaset" temasıyla düzenlenecek. Felsefenin derinliklerine inmeyi ve günümüz sorunlarıyla bağlantı kurmayı amaçlayan etkinlik, tartışmalara ve oturumlara ev sahipliği yapacak.

"Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz" sözü ile değişimin kaçınılmaz olduğu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğu düşüncesi ile çağının ötesinde birçok düşünürü etkileyen Herakleitos adına dördüncü kez düzenlenecek Herakleitos Felsefe Günleri'nin açılış oturumu 22 Kasım Cuma günü 10.00- 12.00 saatleri arasında, ilk oturumu ise 14.00- 17.00 saatleri arasında Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Felsefe Günleri açılış oturumunda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı konuşmacı olarak yer alacak.

Herakleitos Felsefe Günleri'nin ikinci günü olan 23 Kasım Cumartesi günü Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda 10.00- 12.00 ve 14.00- 17.00 saatleri arasında ikinci ve üçüncü oturumlar düzenlenecek.

Herakleitos Felsefe Günleri'nin dördüncü buluşması kapsamında düzenlenecek oturumlar kapsamında 24 Kasım Pazar günü 11.00- 16.30 saatleri arasında Selçuk Efes Kent Belleği'nde "Çocuklarla Felsefe" etkinliği düzenlenecek.

Efes Selçuk'un kültür sanat ajandasında önemli bir yere sahip olan Herakleitos Felsefe Günleri her yıl Prof. Dr. İoanna Kuçuradi başta olmak üzere felsefe dünyasının ünlü isimleri, akademisyenleri ve felsefeye ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor.

Dördüncü Herakleitos Felsefe Günleri ile ayrıntılı bilgi Efes Selçuk Belediyesi ve Selçuk Efes Kent Belleği sosyal medya hesaplarında yer alıyor.