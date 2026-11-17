İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Biz İsrail olarak Avrupa'yı savunuyor ve koruyoruz." iddiasında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herzog, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda kabul etti.

Görüşmede iki lider, İsrail ile Çekya arasında savunma, sağlık, inovasyon ve ticaret gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme konularını ele aldı.

Herzog, söz konusu görüşmenin Avrupa ve Çekya halkına da bir mesaj olduğunu ileri sürerek, "Biz İsrail olarak Avrupa'yı savunuyor ve koruyoruz." iddiasında bulundu.

Çekya Başbakanı Babis ise konuşmasında, İsrail'in hava savunma sisteminin tanıtımını izlediklerine atıf yaptı ve 1948'den bu yana İsrail'e yardım ettiklerini anımsattı.