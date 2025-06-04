Hilmi Böcek ile Kastamonu'da Satranç Seferberliği - Son Dakika
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Hilmi Böcek ile Kastamonu'da Satranç Seferberliği

Hilmi Böcek ile Kastamonu\'da Satranç Seferberliği
04.06.2025 11:34
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Kastamonu'da satranç il temsilcisi Hilmi Böcek, 20 yıldır çocuklara satranç öğretiyor.

Kastamonu'da satranç il temsilciliği görevini de yürüten kentteki bir okulun müdür yardımcısı Hilmi Böcek, 20 yıldır çocukların satranç öğrenmesi için çaba gösteriyor.

Devrekani ilçesi Halime Celal Budak İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Böcek, 2005 yılında taşımalı eğitimle gelen çocukların öğle aralarında vakitlerini boş geçirmemesi amacıyla satranç oynamayı öğrenip çocuklara öğretmeye başladı.

Okulda pek çok öğrencinin satranç öğrenmesini sağlayan Böcek, 2014 yılında satranç il temsilciliği görevini üstlendi.

Bugüne kadar yüzlerce kurs açıp turnuvalar düzenleyen, çocukların satranç öğrenmesine olanak sağlayan Böcek, 2016 yılında müdür yardımcısı olarak il merkezine atandı.

Behiye Barut Anaokulunda müdür yardımcılığı görevini sürdüren Hilmi Böcek, AA muhabirine, satrancın sınıf içinde yapılabilecek bir etkinlik olduğunu ve çocukların gelişimine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle bu alanda çalışma yaptığını belirtti.

Başlarda kendisinin de satrançla ilgili pek bilgisi olmadığını anlatan Böcek, "Çocuklara faydalı olmak için önce kendim satrancı öğrendim. Daha sonra kurslara giderek antrenörlük, hakemlik belgesi aldım. Ulusal hakemim. Çocuklarımıza faydalı oldukça mutlu olmaya başladım. Bunu gönüllü olarak yapmaya devam edeceğim. Hayatımın büyük bölümünü satranca adadım. Boş kaldığımız zamanlarda nasıl etkinlikler yapalım da çocuklarımıza faydalı olalım diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Satranç oynayan çocuklarımız akademik olarak da başarılı oluyor"

Böcek, Kastamonu'da okullarda satranç dersleri verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde satranç kurslarımız, hafta sonları satranç turnuvaları devam ediyor. İl merkezi ve ilçelerden sporcular geliyor. 2005 yılından beri binin üzerinde sporcu yetiştirdim. Yetiştirdiğimiz çocukların birçoğu fen lisesinde öğrenci oldu, daha sonra doktor, mühendis oldular. Biliyoruz ki satranç, çocukların gelişiminde, beynimizin gelişmesinde önemli bir spor. Satranç oynayan çocuklarımız akademik olarak da başarılı oluyor. Çocuklarımız başarılı olduğunda biz de mutlu oluyoruz."

Öğrenci velisi Zafer Saymaz ise 2 çocuğunun satranç kursuna gittiğini aktararak, "Hilmi hocamın önemli günlerde, belirli tarihlerde yaptığı turnuvalarla çocukların satranca katılımı arttı. Bu da çocukların başarısını etkilemeye başladı. Hilmi hocam yaptığı turnuvalarla satrancı Kastamonu'ya sevdirdi." dedi.

Ortaokul öğrencisi Hazar Efe Cabbar da Devrekani'den turnuvalara katılmak için geldiğini belirterek, "Yaşadığım ilçede çok fazla turnuva olmuyor. İl merkezine her zaman gelmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hilmi Böcek ile Kastamonu'da Satranç Seferberliği - Son Dakika

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