Hindistan'da askeri otobüsün kaza sonucu 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde askeri otobüsün karşı yönden gelen sivil araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çoğu asker 26 kişi yaralandı.
NDTV'nin haberine göre, polis, eyalete bağlı Seoni ilçesinde sivil bir araçla çarpışan özel kuvvet birliklerine bağlı askerleri taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı.
Kazada, araçtaki aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 23'ü asker toplamda 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılar tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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