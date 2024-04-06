Hindistan'da askeri otobüsün kaza sonucu 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si Hindistan'a özel üretim başlıyor

Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Raporlara göre, bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Bu, Almanya'daki Tesla fabrikasından sağ direksiyonlu modellerin ilk kez üretildiği anlamına geliyor.