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Hindistan'da güvenlik ihlali nedeniyle muhalefet milletvekillerinin oturumlara katılımları kısıtlandı - Son Dakika
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Hindistan'da güvenlik ihlali nedeniyle muhalefet milletvekillerinin oturumlara katılımları kısıtlandı

Hindistan'daki muhalefet partilerinden 14 milletvekili, güvenlik duvarını aşarak parlamentonun alt kanadı Halk Meclisine (Lok Sabha) giren 2 kişi ve bunları dışarıda bekleyenlerin karıştığı güvenlik ihlaline tepki gösterdikleri için meclisteki oturumlara katılımları kısıtlandı.

Hindistan\'da güvenlik ihlali nedeniyle muhalefet milletvekillerinin oturumlara katılımları kısıtlandı
15.12.2023 - 12:51,
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Hindistan'daki muhalefet partilerinden 14 milletvekili, güvenlik duvarını aşarak parlamentonun alt kanadı Halk Meclisine (Lok Sabha) giren 2 kişi ve bunları dışarıda bekleyenlerin karıştığı güvenlik ihlaline tepki gösterdikleri için meclisteki oturumlara katılımları kısıtlandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, dün Parlamento'da yapılan oturumda, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) bir üyesinin, güvenlik ihlaline karışanlardan birine ziyaretçi kartı sağladığı iddiasının ortaya atılmasının ardından muhalefet partileri ve BJP arasında tartışma yaşandı.

Parlamentodaki güvenlik ihlaline tepki gösteren, slogan atan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İçişleri Bakanı Amit Shah'dan konuya ilişkin açıklama talep eden muhalefet partilerinden 14 milletvekilinin, gösterdikleri tepkiden dolayı parlamentodaki oturumu aksattıkları gerekçesiyle meclisteki oturumlara katılımları kısıtlandı.

Ne olmuştu?

Halk Meclisinde 13 Aralık'ta yapılan oturum sırasında 2 kişi ziyaretçi salonundan Genel Kurul salonuna atlamış, şüpheliler ellerindeki kavanozları açarak etrafa "sarı duman" yaymıştı.

Polis, söz konusu şüpheliler ve dışarıda bunları bekleyenler dahil 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlardan birisi, gazetecilere, öğrenci olduğunu ve ülkede artan işsizliği protesto etmek istediğini belirtmişti.

Söz konusu eylem, 2001'de Parlamento binasına silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen ve 6'sı polis, 9 kişinin ölümüne yol açan saldırının yıl dönümünde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA
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