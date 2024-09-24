Hindistan'da Kadın Poliste Tacize Uğradı - Son Dakika
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Hindistan'da Kadın Poliste Tacize Uğradı

Hindistan'da bir kadın polis karakolunda fiziksel ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

24.09.2024 11:48
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Hindistan'da bir kadının polis karakolunda bir grup polis tarafından fiziksel ve cinsel saldırıya uğradığı iddiası tepkilere yol açtı.

BBC'nin haberine göre, geçen hafta, Odisha eyaletindeki bir polis merkezinde bir kadının fiziksel ve cinsel saldırıya uğradığına dair video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Olayın ardından çok sayıda kişi sosyal medyada cinsel saldırı iddiasını kınarken, bir grup ise protesto etmek için Bharatpur polis karakolu önünde toplandı.

Tacize uğradığını iddia eden kadın suç duyurusunda bulunurken olaya dair soruşturma başlatıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 3'ü kadın olmak üzere 4 polis memuru açığa alındı, bir polisin de görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

Eyaletin başkenti Bhubaneswar'da restoran işleten kadın, 15 Eylül'de yerel saatle 01.00 sularında yolda bir grup erkek tarafından taciz edildiği iddiasıyla nişanlısıyla birlikte Bharatpur polis karakoluna gittiğini ve burada da polisin fiziksel ve cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia etmişti.

Kadının polis merkezinde tekmelendiği, saçından sürüklendiği ve cinsel saldırıya uğradığına dair görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılmış ve kısa sürede yayılmıştı.

Kaynak: AA

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