Hindistan'da Siyasetçi Baba Siddique Cinayeti

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YENİ DELHİ, 13 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın önde gelen siyasetçilerinden Baba Siddique ülkenin finans başkenti Mumbai'de cinayete kurban gitti. 66 yaşındaki siyasetçinin tüyler ürpertici bir şekilde öldürülmesi, ülkeyi derinden sarstı. Cinayet haberleri, 12 saat boyunca medyada geniş yer buldu.

Cumartesi gecesi gerçekleşen cinayet, kuzeybatıdaki Maharashtra eyaletinde yapılacak Meclis seçimlerine haftalar kala yaşandı. Ülkedeki farklı parti liderleri ve siyasetçiler, cinayeti kınayarak olayın sebebinin tespit edilmesi için derhal bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Maharashtra siyasetinde önde gelen bir Müslüman lider olan Siddique, iktidar partilerinden Milliyetçi Kongre Partisi'nin (NCP) üyesiydi. Geçmişte eyalet düzeyinde milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan Siddique'nin oğlu da şu anda Maharashtra meclisinde milletvekili olarak görev yapıyor.

Mumbai Polisi'ne göre, cinayete üç tetikçi karıştı. İkisi olaydan hemen sonra yakalanırken, üçüncüsünün kimliği tespit edildi ve tutuklanması için çalışmalar başlatıldı.