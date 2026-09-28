Hindistan'da Uttar Pradeş'te sellerde 62 kişi öldü, 46 yaralı, 1000+ ev hasarlı

Hindistan'da Uttar Pradeş'te sellerde 62 kişi öldü, 46 yaralı, 1000+ ev hasarlıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da Uttar Pradeş'te etkili olan sellerde 62 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. Eyalette 1000'den fazla ev hasar gördü, bazı okullarda eğitime ara verildi ve yetkililer gereksiz seyahatten kaçınılması uyarısı yaptı; Odisha'da 75 binden fazla kişi tahliye edildi.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.
Uttar Pradeş'te yetkililer, eyalette 3 gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade etti.
Yetkililer, seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini ve 46 kişinin yaralandığını belirtti.
Eyalette 1000'den fazla evin hasar gördüğünü ve bazı okullarda bugün itibarıyla eğitime ara verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşları selden etkilenen bölgelerde gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.???????
Öte yandan, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde de şiddetli yağışlar sellere yol açarken, 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kaynak: AA
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