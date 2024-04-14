Hindistan, İran-İsrail gerilimini azaltma çağrısı yaptı

Hindistan, İran ile İsrail arasındaki gerilimin azaltılması ve diplomatik yöntemlere dönülmesi için çağrı yaptı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasındaki yükselen gerilimin endişe verici olduğu belirtildi.
Açıklamada, gerilimin azaltılması ve diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yapıldı.
Hindistan'ın durumu yakından takip ettiği, bölgedeki elçiliklerin vatandaşlarıyla iletişim halinde olduğu vurgulandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, dünyada bir savaş durumunun yaşandığını ifade etti.
Modi, ülke ismi vermese de dünyanın gergin ve belirsizliklerle dolu olduğunu ve kriz döneminde bulunan dünyada istikrarlı ve çoğunlukla yönetilen hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Modi, üçüncü kez seçilmeyi umuyor
Yeni Delhi'de Bharatiya Janata Partisinin (BJP) seçim manifestosunu açıklayan Modi, durumu iyi olmayanlara ev sağlanması, sağlık sistemi ve doğal gaz gibi birçok alandaki projelerin genişletileceğini belirtti.
Modi, partisinin Hindistan'ı farmakoloji, enerji, çip üretimi ve turizm alanlarında merkez haline getireceğini kaydederek, gençler için iş ve kredi olanaklarının arttırılacağını bildirdi.
Üçüncü kez göreve gelmeyi isteyen Modi, Hindistan'ın ulaşım altyapısının da modern şartlara uygun hale getirileceğini vurguladı.
Hindistan'daki genel seçimlerin 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona ermesi bekleniyor.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
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İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
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