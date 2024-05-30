Hindistan, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısından derin endişe duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısından derin endişe duyuyor

Hindistan, İsrail\'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısından derin endişe duyuyor

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik 26 Mayıs'taki saldırısı nedeniyle 'derin endişe' duyduğunu bildirdi. İsrail tarafı, saldırıyı kabul etmiş ve soruşturma başlatmıştır. Saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştır.

30.05.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik 26 Mayıs'taki saldırısı nedeniyle "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, sivil nüfusun korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini daima vurguladığını belirtti.

Sözcü Jaiswal, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik 26 Mayıs'taki saldırısı nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade ederek, "İsrail tarafı, trajik hadise sebebiyle sorumluluğu kabul etti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı." dedi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırılarını durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, İsrail, Refah, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısından derin endişe duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 17:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırısından derin endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement