Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarının güvenli geri dönüşünü istiyor - Son Dakika
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Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarının güvenli geri dönüşünü istiyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya'dan, Ukrayna'da savaş bölgesindeki vatandaşlarının güvenli ve hızlı şekilde geri gönderilmesini istedi. Jaishankar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ikili işbirliği ve güncel meseleler hakkında geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da savaş bölgesindeki Hindistan vatandaşlarıyla ilgili güçlü endişelerini dile getirerek, onların güvenli ve hızlı şekilde geri gönderilmelerini istediklerini ifade etti.

03.07.2024 13:21
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya'dan, Ukrayna'da savaş bölgesindeki vatandaşlarının "güvenli ve hızlı şekilde" geri göndermesini istedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Jaishankar, burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Jaishankar, X'ten yaptığı açıklamada, ikili işbirliği ve güncel meseleler hakkında geniş kapsamlı görüşme yaptıklarını belirterek Kasım 2023'teki son toplantının ardından çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemelerin not edildiğini vurguladı.

Ukrayna'da savaş bölgesindeki Hindistan vatandaşlarıyla ilgili güçlü endişelerini dile getirdiklerini aktaran Jaishankar, onların güvenli ve hızlı şekilde geri gönderilmelerini istediklerini dile getirdi.

Jaishankar, küresel stratejik manzarayla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar Rus ordusu saflarına katılan 4 Hindistan vatandaşı ölmüştü.

8 Mayıs'ta Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Hint vatandaşlarını, Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıp Rusya'ya götürdüğünden şüphelenilen 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

Hint vatandaşlarının kandırılıp Rusya'ya götürüldüğü iddiası

CBI, 7 Mart'ta, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamış, bu kişilerin muharip rollerde eğitildiğine ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğine işaret etmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da 8 Mart'ta, Hint vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etmişti.

Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara kanmamaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarının güvenli geri dönüşünü istiyor - Son Dakika

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