Hiroşima Valisi, uluslararası hukuk ihlallerini eleştirdi - Son Dakika
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Hiroşima Valisi, uluslararası hukuk ihlallerini eleştirdi

Japonya'da İsrail Büyükelçisi'nin katıldığı Hiroşima felaketinin 79. yılı anma töreninde konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki Hidehiko, büyük güçlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini eleştirdi.

06.08.2024 18:32
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Japonya'da İsrail Büyükelçisi'nin davetliler arasında yer aldığı, Hiroşima felaketinin 79. yılı anma töreninde konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki Hidehiko'nun büyük güçlerin uluslararası hukuku ihlal ettiği eleştirisi, Gazze'deki katliamı gündeme getirdi.

Japonya yerel basınında yer alan haberlere göre, 2. Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 79'uncu yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda tören düzenlendi.

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen'in hazır bulunduğu törende konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki, dünyanın dört bir yanında savaşların sürdüğüne dikkati çekerek "Modern zamanlarda oklar ve kılıçlar yerine, erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar kurşunlarla vuruluyor, füzelerle parçalanıyor." dedi.

Yuzaki, konuşmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyelerinin "güçlerini suistimal ettiklerini" vurgulayarak "BM'nin oluşturduğu dünya düzeninin koruyucusu olması gereken büyük güçler, uluslararası hukuku ihlal ederek ve güç kullanarak statükoyu değiştirme çabası içerisindeler." ifadesini kullandı.

Törende Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi de konuşma yaptı.

Kişida, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) önemine değinerek, uluslararası toplumda meydana gelen bölünmeler nedeniyle bu konudaki ilerlemenin yavaşladığını belirtti.

NPT'yi sürdürmek ve güçlendirmek için Hiroşima Eylem Planı kapsamında gerçekçi ve pratik girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Kişida, "Uluslararası toplumun nükleer silahsızlanmaya yönelik ivmesini artırmaya biz öncülük edeceğiz." dedi.

Hiroşima Belediye Matsui de uluslararası arenada üstünlük kurma arzusunun silahlanma yarışını artırdığını vurgulayarak, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle birçok masum insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Dünyada yaşanan çatışmalar ve savaşların, uluslararası adalete olan şüpheleri derinleştirdiğini vurgulayan Matsui, "Bu koşullar altında sivil toplumun güvenliğini sağlamak mümkün mü?" diye sordu.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

Kaynak: AA

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