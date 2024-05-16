Hırvatistan'da polisten kaçmaya çalışırken duvara çarpan otomobildeki düzensiz göçmenlerden biri çocuk 4'ü hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek sınırındaki Sinj kasabası yakınlarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin sürücüsü, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Bu sırada yoldan çıkan araç, evin duvarına çarptı.
Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da Polis Kovalamacasında Otomobil Duvara Çarptı: 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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