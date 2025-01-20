Hıyam'da Ceset Sayısı 51'e Yükseldi - Son Dakika
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Hıyam'da Ceset Sayısı 51'e Yükseldi

İsrail'in çekildiği Hıyam'da arama çalışmaları sonucu 51 ceset çıkarıldı, toplamda 93'e ulaşıldı.

20.01.2025 22:17
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İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın Hıyam beldesinde, enkazdan çıkarılan cesetlerin sayısı 51'e çıktı.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldede, 11 Aralık'ta başlayan kayıpları arama ve saha çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hıyam'ın El-Celahiyye Mahallesi'nden 4, Doğu Mahallesi'nden de 1 kişinin daha cesedinin çıkarıldığı bildirildi.

Böylece İsrail ordusunun çekildiği beldelerde yürütülen arama ve saha çalışmaları kapsamında çıkarılan cesetlerin sayısı 51'i Hıyam'dan olmak üzere 93'e yükseldi.

Cesed ve kalıntıların DNA testi ile kimlik tespiti için Mercayun Devlet Hastanesine gönderildiği sivil savunma ekiplerinin tüm kayıp kişileri bulana kadar çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Aralık, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hıyam'da Ceset Sayısı 51'e Yükseldi - Son Dakika

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