Hizan Kaymakamı Gürece ve Tutumlu köylerinde vatandaşların sorunlarını dinledi

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"Köy Buluşmaları" kapsamında Gürece ve Tutumlu köylerini ziyaret eden Kaymakam Öztürk, köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Öztürk, Gürece köyü yolunda devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.

Ziyaretlerde Öztürk'e, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, İlçe Tabur Komutanı Yarbay Sancar Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ve muhtarlar eşlik etti.