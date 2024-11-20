Hizbullah: 110 İsrail Askere Öldürüldü - Son Dakika
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Hizbullah: 110 İsrail Askere Öldürüldü

Hizbullah, Ekim ayından bu yana 110'dan fazla İsrail askerinin öldüğünü iddia etti.

20.11.2024 05:46
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Hizbullah, Lübnan'ın karadan işgal sürecinin başladığı ekim ayından itibaren 110'dan fazla İsrail askerinin öldürüldüğü ve 1050'den fazla askerin de yaralandığı iddiasında bulundu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a kara saldırılarının başladığı ekim ayının başından itibaren İsrail ordusuna yönelik yapılan karşı saldırılar hakkında bilgi verildi.

İsrail ordusunun karadan işgal dönemindeki kayıplarının "110'dan fazla" olduğu iddia edilen açıklamada, 1050'den fazla askerin de yaralandığı savunuldu.

Açıklamada, karadan saldırılar sürecinde İsrail'in 48 Merkava tankı, 9 askeri buldozer, 2'şer askeri cip, zırhlı araç ve asker taşıyıcısının imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah'ın İsrail'in Hafya şehrinin Karyut bölgesi ve Safed kentindeki askeri bölgelere saldırılarına işaret edilen açıklamada, 4 ayrı olayda 21 İsrail askerinin hedeflendiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarda tamamen gizlilik çerçevesinde hareket ederken, Hizbullah ile girilen çatışmalara ilişkin sınırlı kayıp haberleri dışında açıklama yapmıyor.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 544 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 544 kişi öldü, 15 bin 36 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verirken, Lübnan'ın güneyine karadan işgal ve sızma girişimlerinde bulunan İsrail askerlerine saldırılar düzenliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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