Hizbullah'ın Roket Saldırısında 6 Yaralı

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket saldırısında 6 kişi hafif yaralandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.
Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından İsrail'in kuzeyinde 6 kişinin şarapnel nedeniyle hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların Nahariye'deki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah roketinin İsrail'in kuzeyinde Karmiel yakınlarındaki Deyr el-Esad köyünde açık alana düştüğünü ve 6 kişinin şarapneller nedeniyle yaralandığını kaydetti.
Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar gün boyu devam ederken ülkenin çeşitli kentlerinde zaman zaman sirenler çaldı.
