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Hizbullah, İsrail askeri noktalarını hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail askeri noktalarını hedef aldı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak, sınırdaki İsrail askerlerinin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Hizbullah, çatışmalarda ölen mensup sayısının 109'a yükseldiğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail askeri noktalarını hedef aldı
17.12.2023 - 22:47,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri noktalarına düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, Gazze'de direnişin ve Filistin halkının desteklenmesi için sınırdaki İsrail askerlerinin mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi.

Even Menachem Yahudi yerleşim birimine yakın yeni bir komuta merkezinin "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırı sonucunda "ölü ve yaralıların bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "Er-Rahib" ve "Cel el-Alam" askeri noktaları ile "Avivim" kışlasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği, hedeflerin tam isabet vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki "Sa'sa"nın doğusunda 4 İsrail askerinin hedef alındığı ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın işgal altındaki Honin köyü etrafındaki bölgede İsrail'e ait askeri araçlar ile askerlerin hedef alındığını, İsrail ordusuna ait bir vincin de teknik ve casus ekipman kurulumu yaptığı sırada vurularak imha edildiğini bildirdi.

Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında yaptığı bir diğer açıklamada da ülkenin güneyinde bir mensubunun daha öldüğünü kaydetti.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 109'a yükseldi.

Kaynak: AA
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