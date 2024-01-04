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Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar hakkında yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Ştula, Cardah, el Manara ve Metula askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ise 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
04.01.2024 - 13:37,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Ştula, Cardah, el Manara ve Metula askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Hiyam beldesinin çevresini fosfor içeren top mermileriyle vurdu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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