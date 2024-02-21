Hizbullah, İsrail ile çatışmalara devam edeceğini belirtti

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Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail ordusu ile aralarındaki çatışmaların bazı istisnai durumlar dışında halen "sınırlı" bir şekilde yaşandığını, sahadan geri çekilmeyeceklerini ve yüzleşmeye devam edeceklerini belirtti.

Hareketin Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, başkent Beyrut'ta düzenlenen bir programda İsrail ordusuna karşı yürüttükleri operasyonlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Gazze ile dayanışma için İsrail ordusuna karşı 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde açılan cephenin "düşmanı caydırma" cephesi olduğunu belirten Kasım, "Şu ana kadar bazı istisnalar ve bu istisnalara verilen tepkiler dışında Lübnan cephesindeki çatışmanın dozu sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in çatışma dozunu artırması halinde Hizbullah'ın daha güçlü bir şekilde karşılık vereceğini dile getiren Kasım, "Sahadan geri çekilmeyeceğiz bilakis sahayla ilgili her türlü gelişmeyi ve yüzleşmeyi bulunduğumuz konumdan hareketle yapacağız." dedi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 43 Lübnanlı sivil, 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.