Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedefe SİHA ile saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedefe SİHA ile saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail\'in sınır hattındaki askeri hedefe SİHA ile saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefe silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. İki adet S-5 tipi füze taşıyan SİHA'yla, bölgede konuşlu askeri araç ve çevresindeki askerlere saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Hizbullah, saldırı sonucunda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

16.05.2024 16:41
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefe "ilk defa" silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefin vurulduğu ifade edildi.

İki adet S-5 tipi füze taşıyan SİHA'yla, bölgede konuşlu askeri araç ve çevresindeki askerlere saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, SİHA saldırısı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, SİHA, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedefe SİHA ile saldırı düzenledi - Son Dakika

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