Hizbullah'tan Barkod Uyarısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan Barkod Uyarısı

Hizbullah, İsrail'in attığı barkodlu broşürlerin tehlikeli olduğunu ve açılmaması gerektiğini duyurdu.

24.09.2024 18:48
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Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine attığı ve halktan boşaltmaları gereken hedef bölgeleri öğrenmeleri için barkod taraması yapmalarını istediği broşürler hakkında dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Hizbullah'ın basınla ilişkiler dairesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in "Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine barkodlu broşürler attığı ve bunları başka yerlere de göndermeyi planladığı" belirtildi.

Açıklamada, "Barkodu açmamanız veya paylaşmamanız, doğrudan imha etmeniz gerekiyor. Çünkü bu çok tehlikeli. Barkodlar, elinizdeki tüm bilgileri çekiyor ve güvenliğinizi tehdit ediyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in havadan attığı broşürlerde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Eğer Hizbullah'a ait silahların bulunduğu bir binadaysanız, iki saat içinde köyden çıkıp 1000 metre uzaklaşın ya da size en yakın merkezi okula gidin ve yeni bir mesaj alana kadar geri dönmeyin. Hizbullah unsurlarına, tesislerine veya silahlarına yakın olan herkes, kendi hayatını ve ailesinin hayatını tehlikeye atmış olur."

Lübnan'da eğitime verilen ara hafta sonuna kadar uzatıldı

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ve yaşanan gelişmelere karşı önlem olarak ülkedeki tüm kreşlerin hafta sonuna kadar kapatıldığını belirtti.

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Abbas el-Halebi de ülkede eğitime verilen aranın hafta sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Halebi, devlet okullarının ise yerinden edilen insanları kabul etmek ve onlara yardım sağlamak için hizmet vereceğini bildirdi.

Halebi, eğitime verilen aranın Lübnan Üniversitesi ve tüm özel yükseköğretim kurumlarını da kapsadığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 558 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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