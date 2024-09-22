Hizbullah'tan İsrail'e ağır tehditler - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e ağır tehditler

Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşı 'Açık Hesap Savaşı' aşamasına geçtiklerini duyurdu.

22.09.2024 19:47
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Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e yönelik hazırladıkları planların İsrail'in dehşet içinde sonunu getireceğini söyledi.

Kasım, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından İbrahim Akil için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Akil'in Hizbullah'ın özel harekat komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü'nün kurucusu olduğuna dikkati çeken Kasım, "Akil, Kudüs ve Filistin şehididir. Cihat meydanlarını kanıyla sulamıştır." dedi.

Kasım, Hizbullah'ın İsrail'in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve açık hesaplaşma aşamasına girildiğini söyledi.

Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek." diye konuştu.

Kasım, İsrail'in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze'ye desteklerinin süreceğini belirterek, "Gazze Şeridi'ne gidin ve savaşı durdurun." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın her türlü askeri ihtimallere karşı hazır olduğunu söyleyen Kasım, şunları kaydetti:

"Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız, ünvanı 'Açık Hesap Savaşı' olan yeni bir aşamaya girdik. Hizbullah'ın, hazırladığı planlarla İsrail dehşetten ölecek."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün, Hizbullah'ın Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak." demişti.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e ağır tehditler - Son Dakika

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