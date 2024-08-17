Hizbullah'tan İsrail'e İHA ve 55 roketle saldırı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e İHA ve 55 roketle saldırı

Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerin isabet ettiği arazilerde yangın çıktı. İsrail'e insansız hava aracıyla gerçekleştirilen farklı bir saldırıda ise 2 İsrail askeri yaralandı. İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürüyor.

17.08.2024 20:00
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- Hizbullah'tan İsrail'e İHA ve 55 roketle saldırı

TEL AVİV - Hizbullah'ın Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak 55 roketle İsrail'i hedef aldı. Roketlerin isabet ettiği arazilerde yangın çıktı. Hizbullah'ın İsrail'e insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği farklı bir saldırıda ise 2 İsrail askeri yaralandı.

İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerden bazılarının boş araziye isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Ayelet Hashahar, Mishmar HaYarden ve Mahanayim yakınlarındaki açık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hizbullah, "ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle" saldırı düzenlendiğini vurguladı.

İsrail'e İHA'lı saldırı: 2 asker yaralı

Hizbullah, İsrail'in Misgav Am yerleşim yerinin kuzeyindeki bir askeri noktaya ise insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu saldırıda 2 askerin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'ye bağlı Vadi el-Kfur'da bir binayı hedef aldığı saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin tamamının "Suriye vatandaşı" olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir "silah deposuna" saldırı düzenlendiği iddia etmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e İHA ve 55 roketle saldırı - Son Dakika

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