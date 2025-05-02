Hizbullah'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Kınama

Hizbullah, Gazze'ye yardım ulaştıran gemiye yapılan saldırıyı İsrail'in korkakça hareketi olarak kınadı.

02.05.2025 17:48
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Lübnan Hizbullahı, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için hazırlanan ve Malta açıklarında hedef alınan gemiye yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda vurulmasına tepki gösterildi.

"İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sıkı abluka altında açlığa sürüklenen 2 milyonu aşkın Filistinliye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan gemiyi korkakça hedef aldığına" işaret edilen açıklamada, insani yardımdan başka amacı olmayan sivil bir gemiye saldırının uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail'in bir kez daha uluslararası kararlara saygı duymadığını gözler önüne serdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu haydut oluşum, kan dökmek ve yıkım yapmak için uluslararası yasaklı araçları kullanmaktan çekinmiyor." denildi.

Bunu ABD'nin destekleriyle işlenen bir suç olarak gördüklerine işaret eden Hizbullah, açıklamasında, Arap ve dünya ülkelerine de söz konusu gemiye yönelik saldırıyı kınamaları çağrısı yaptı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Malta, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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