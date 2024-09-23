HKP, İsrail\'e UCM\'ye Başvurdu

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(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Lübnan'da gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Bakanları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulundu. HKP MYK üyesi Adnan Okur, "UCM'nin İsrail Devleti'ni bu savaş ve soykırım suçundan, insanlık suçundan yargılayıp mahkum edeceğini ummak istiyoruz. Hukuk, insanlık, vicdan bunu gerektirir" dedi.

HKP avukatları Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsiz patlamalarına ilişkin İsrail Devleti, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) suç duyurusunda bulundu.

UCM'ye gönderilen dilekçede, "İsrail Devleti'nin, 1948 yılından beri yayılmacı bir politika izleyerek Filistin halkına yönelik nasıl imha, yok etme politikaları izlediği herkes tarafından bilinmektedir. Bugüne kadar hiçbir uluslararası örgüt veya kurum da bu insanlık dışı yöntemlerle uygulanan yayılmacılığa, Filistin halkını soykırıma uğratmaya yönelik bu canice saldırganlığa ve ABD destekli bu teröre karşı net, cepheden, bu zulmü önlemeye yönelik bir duruş, bir tavır almamışlar/alamamışlardır" denildi.

"Savaş suçu, soykırım suçu ve insanlığa karşı suç işleniyor"

Dilekçede, İsrail Ordusu'nun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde 41 bin 272 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsiz patlamalarında 37 kişinin öldürüldüğü hatırlatılan dilekçede, "Görüleceği üzere İsrailli yetkililer, insanların kullandığı iletişim araçlarını birer bombaya dönüştürerek gerçekleştirdikleri saldırılarıyla; bir plan ve birliktelik dahilinde, kendi yayılmacı politikalarına karşı olan herkesi, çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil halkla birlikte imha etmeye dönük amaçlarını bir kez daha ortaya koymuşlardır. Bu saldırıları bir kez daha, Uluslararası Hukukun yasakladığı, Roma Statüsü ve Cenevre Sözleşmesinin yasakladığı hem savaş suçu hem soykırım suçu hem de insanlığa karşı suçlara cevaz vermektedir" ifadesine yer verildi.

HKP MYK üyesi Adnan Okur, konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in ABD tarafından kurulduğunu ve İsrail'in yapay bir devlet olduğunu öne süren Okur, "Siyonist İsrail kurdurulduğu 1948 yılından bugüne Filistin halkına yönelik olarak durmaksızın savaş suçu, soykırım suçu ve insanlık suçu işlemektedir" dedi.

"UCM'nin siyasi değil, gerçekten bir hukuk kurumu olduğunu umuyoruz"

Okur, Lübnan'da gerçekleştirilen siber saldırıyı İsrail'in yaptığını belirterek şunları kaydetti:

" Orta Doğu'nun mazlum halklarına yönelik katliamların, işkencelerin, topluca insanların yurtlarından ve evlerinden uzaklaştırılmalarının, insanların yaşam olanaklarının ellerinden alınmasının, iletişim araçlarını birer silaha dönüştürerek mazlum sivilleri katletmenin failleri; Isaac Herzog, Binyamin Netanyahu, Yoav Gallant, Yisrael Katz, Herzi Halevi hakkında savaş suçu, soykırım suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduk.

HKP olarak UCM'nin siyasi değil, gerçekten bir hukuk kurumu olduğunu umuyoruz. UCM'nin İsrail Devleti'ni bu savaş ve soykırım suçundan, insanlık suçundan yargılayıp mahkum edeceğini ummak istiyoruz. Hukuk, insanlık, vicdan bunu gerektirir. Bu devran hep böyle sürmeyecek. Eninde sonunda Ortadoğu'nun mazlum halkları 'yeter be' diyerek ayağa kalkacak ve Siyonist İsrail'den, Siyonist İsrail'i Arap halkının böğrüne bir kama gibi saplayan ABD-AB emperyalist haydutlarından, kuru gürültü çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmayan yerel işbirlikçilerden, işledikleri bu insanlık suçlarının hesabını bir bir soracak."