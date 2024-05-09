HKÜ Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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HKÜ Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

HKÜ Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Etkinliğe HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel de katıldı. Katılımcılar, yürüyüşte çeşitli pankart ve dövizler taşıyarak Filistin'e desteklerini gösterdi. Rektör Prof. Dr. Dereli ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saadet Öztürk, yaptıkları konuşmalarda Filistin halkının yanında olduklarını ve adalet taleplerini desteklediklerini belirtti.

09.05.2024 17:39
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinde, (HKÜ) öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı.

Katılımcılar, yürüyüşte "Bu zulme dur de", "İnsanlığın öldüğü yer: Filistin", "Çocuklar ölürken susulmaz", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?", "Gazze'de soykırım var!" yazılı pankart ve dövizleri taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Dereli, "sessiz" yürüyüşün artından yaptığı konuşmada, Filistin halkının çektiği acılara sessiz kalmayarak adalet ve özgürlük mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saadet Öztürk ise Filistin halkının yanında durarak, haklı özgürlük ve adalet taleplerini desteklemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Filistin topraklarında yaşanan olayların insanlığa karşı işlenen haksızlık ve zulüm olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"214 gündür süren saldırılarda 35 bin Filistinli İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybetti. Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin canın İsrail barbarlığınca katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını üzüntüyle gözlemliyoruz."

Kaynak: AA

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