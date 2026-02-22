Hocalı Katliamı: 31. Yıl

Ermeni güçlerince, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi katledildi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunup saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. Motorize Alayı'nın da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek, esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koydu.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da, savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu. Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010'daki kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinde "Erbakan Hoca" olarak anılan eski Başbakan Necmettin Erbakan, solunum yetmezliğine bağlı kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 27 Şubat 2011'de yaşamını yitirdi.

Konya'dan 12 Ekim 1969'daki seçimde bağımsız milletvekili seçilerek başladığı siyaset hayatında 42 yıl geçiren Erbakan, 26 Ocak 1970'te 17 arkadaşıyla Milli Görüş hareketinin ortaya çıkmasını sağlayan ilk parti olan Milli Nizam Partisini kurdu.

Kuruluşundan sonra "kapitalizm" ve "Batıcılık" karşıtı siyaset yürüten Erbakan'ın partisi, "laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatıldı.

Daha sonra siyasi mücadelesini Milli Selamet Partisinde sürdüren Erbakan, kapatılan her partisinin ardından yenisini kurdu. Erbakan, bu kapsamda Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde siyasi mücadelesine devam etti.

Farklı hükümetlerde koalisyon ortaklığı yapan Erbakan, 1973'teki seçimlerin ardından kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı.

Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'te düzenlenen barış harekatını güçlü şekilde savunan Erbakan'ın ismi, bu dönemde "Mücahit" sıfatıyla birlikte kullanılmaya başlandı.

Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri dahil birçok kentin yerel yönetimlerinde işbaşına geldi.

Siyasi yasak getirildi, partisi kapatıldı

Refah Partisinin, 1995'teki genel seçimlerde yüzde 21,7 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmasının ardından Tansu Çiller'in Genel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi ile 54. Hükümeti kuran Erbakan, 28 Haziran 1996'da başbakanlık koltuğuna oturdu.

28 Şubat süreciyle istifaya zorlanan Erbakan'a, Anayasa Mahkemesi'nde görülen Refah Partisinin kapatılması davasında, 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi, partisi kapatıldı.

Erbakan, Refah Partisinin de kapatılmasının ardından "Atımızı alan yolumuzu da almadı ya" ifadesini kullanarak, bir ay sonra beşinci partisi olan Saadet Partisinin kurulmasına öncülük etti.

Beş yıllık siyaset yasağının kaldırılmasının ardından Erbakan, Mayıs 2003'te Saadet Partisi Genel Başkanı oldu.

Refah Partisinin mali hesaplarına ilişkin açılan davada kendisine verilen hapis cezası, daha sonra ev hapsine çevrildi. Bu ceza, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından "sürekli hastalık" nedeniyle 19 Ağustos 2008'de kaldırıldı.

17 Ekim 2010'da yapılan Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan olan Erbakan, 28 Şubat postmodern darbenin yıl dönümü arifesinde solunum yetmezliğine bağlı kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 27 Şubat 2011'de vefat etti.

"Postmodern darbe" derin izler bıraktı"

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'de aldığı kararlar, siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda derin izler bıraktı.

Seçimlerin ardından 1996'da kurulan DYP-ANAP koalisyonu, güven oylaması geçersiz sayılınca düştü. TBMM'de birinci parti konumundaki Refah Partisi ile ikinci parti DYP arasında 54'üncü Hükümet (Refah-Yol hükümeti) kuruldu.

Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaşanan bazı olayların ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.

MGK, 28 Şubat 1997'de toplandı. MGK toplantılarında daha önce yaklaşık 1 dakika görüntü alınmasına izin verilirken, ilk kez bu süre 5 dakikaya çıkarıldı. Toplantıda alınan zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması başta olmak üzere bir dizi karar, uygulanmak üzere hükümete bildirildi.

MGK Genel Sekreterliği, 9 saat süren toplantının ardından yayımladığı bildiride, Anayasa ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı "çağ dışı bir kisve altında" zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetlerin gözden geçirildiğini belirtti.

Bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş medeniyet yolunda, demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiği" ifade edildi.

Başbakan Necmettin Erbakan, kararları 5 Mart 1997'de imzaladı. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in, ABD'de yaptığı konuşmada bu kararları, "Demokrasiye balans ayarı yaptık." sözleriyle değerlendirmesine Refah Partisi milletvekilleri sert tepki gösterdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisinin kapatılması için dava açtı. Erbakan, 18 Haziran'da başbakanlıktan istifa etti.

Cumhurbaşkanı Demirel, hükümet kurma görevini milletvekili çoğunluğu bakımından ikinci sırada bulunan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e değil, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk ile ANASOL-D hükümetini kurdu.

AA şirket statüsüne kavuşturuldu

6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (AA), 1 Mart 1925'te Türk Anonim Şirketi statüsüne kavuşturuldu.

Belli başlı öteki olaylar

23 Şubat

1653- Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

1893- Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan motorun patentini aldı.

1919- İtalya'da Benito Mussolini, Faşist Partiyi kurdu.

1945- Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.

1963- Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.

1978- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997- Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli olan ve 14 Şubat 2003'te ölen "Dolly" adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.

2005- MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi uygulanmaya başlandı.

2006- Eski başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkan tanıyan teklif yasalaştı.

2010- Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

2017- Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtardı.

2017- Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılması için Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu.

2023- Eski Filistin Başbakanı Ahmed Kurey, 86 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede 57,54'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

2024- ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı.

24 Şubat

1495- Şehzade Cem vefat etti.

1908- Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1910- Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey vefat etti.

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete yayın hayatına başladı.

1942- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942- 769 Romanya vatandaşı Yahudi'yi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca 1 yolcu kurtulabildi.

1951- Kırşehir'de Atatürk büstüne saldırıda bulunuldu. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.

1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.

1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1977- Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

1983- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP'ye ilişkin davada Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ordinaryus Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2005- Eski Dışişleri Bakanlarından Coşkun Kırca, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.

2011- Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

2012- İzmir Alaçatı'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli, Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli ise dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.

2013- Suriye'de yaralanan Fransız foto muhabiri Olivier Voisin, Türkiye'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2022- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

2023- Polonya, ilk Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etti.

25 Şubat

1899- Reuters Ajansının (1851) kurucusu Baron Paul Julius Reuter, 83 yaşında vefat etti.

1933- Fransız Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) şirketinin Belçikalı müdürünün koyduğu Türkçe yasağına tepki gösterildi.

1943- Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı İstanbul'a getirildi, aynı gün Hürriyeti Ebediye Tepesi'nde toprağa verildi.

1950- "Çoruh" ilinin adı "Artvin" olarak değiştirildi.

1980- Yurt dışındaki işçilerin 20 bin mark ödeyerek askerlikten muaf tutulmasını içeren bedelli askerlik tasarısı, Meclis Bütçe Plan Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi.

1986- Filipinler'de seçimler yapıldı. Muhalefet lideri Corazon Aquino başkan seçildi. Ferdinand Marcos ülkeyi terk etti.

1991- Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı.

1991- Varşova Paktı feshedildi.

1994- Almanya, Refah Partisinin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.

1996- İş insanı Vehbi Koç Antalya'da hayatını kaybetti.

2009- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti.

2010- YÖK'ün Kurucu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı vefat etti.

2010- Gazeteci Ahmet Vardar, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

2013- Güney Kore'nin ilk kadın Devlet Başkanı Park Geun-Hye, yemin ederek görevi Lee Myung-Bak'tan devraldı.

2015- ABD, Somali'deki iç savaş yüzünden 1991 yılında kapatılan büyükelçiliğine 24 yıl sonra atama yaptı.

2016- Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'ndeki maden kazasında 31 madenci, 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlattı.

2020- Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında vefat etti.

2020- Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

2021- Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti.

2022- ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson, ülke tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın oldu.

2024- ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için kendini ateşe verdi.

26 Şubat

1618- Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman padişah oldu.

1848- Fransa'da "İkinci Cumhuriyet" ilan edildi.

1925- Fransızların yönetimindeki tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1934- İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1961- Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim Bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında yaşamını yitirdi.

1967- ABD, 25 bin askerle Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçti.

1976- Türkiye ile ABD arasında "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

1992- Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi, Ermeni güçlerince katledildi.

1994- Edebiyatçı-yazar, gazeteci Tarık Buğra, 76 yaşında vefat etti.

1997- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi.

1998- Nutuk, Rumcaya çevrildi.

1999- İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı.

2004- Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayıs'ta Branko Çırvenkovski geçti.

2007- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adına 1990-1994 yılları arasında çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2013- 270 metrelik yüksekliği ile Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Yusufeli Barajı'nın temeli atıldı.

2013- Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde meydana gelen balon faciasında 9'u Hong Konglu, 4'ü Japon, 3'ü İngiliz, 2'si Fransız ve 1'i Mısırlı 19 kişi hayatını kaybetti.

2015- Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

2015- Hatay'da MİT'e ait tırın durdurulmasına ilişkin ihbarı yapan Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli personel, Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra getirildiği Adana'da tutuklandı.

2016- Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan bir oteli hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

2016- Anayasa Mahkemesi'nin, haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.

2017- 89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne layık görülen filmin yanlış anonsunun damga vurduğu törende "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Moonlight"taki performansıyla Mahershala Ali'nin oldu. Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman olarak tarihe geçti.

2018- Rusya, Birleşmiş Milletlerin Yemen'e yönelik silah ambargosunun İran tarafından ihlal edilmesi nedeniyle duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

2019- Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, 70 yaşında hayatını kaybetti.

2021- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yayımladığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporu"nda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

2023- Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

2023- İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucunda 70 kişi hayatını kaybetti.

27 Şubat

1863- Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1917- Rus Çarlığı çöktü.

1937- Özel girişimce inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te denize indirildi.

1947- Türk karikatürünün ünlü ismi Cemal Nadir Güler, 45 yaşında hayatını kaybetti.

1964- Coca-Cola'nın dünyadaki 1109. fabrikası İstanbul'da açıldı.

1976- Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi.

1988- Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra yaşamını kaybetti.

1995- Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak, "suçu ihbar ettiği" gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2010- Haldun Dormen'in Kürtçe sahnelediği "Bir Kış Öyküsü" müzikalinin prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı.

2011- Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinde "Erbakan Hoca" olarak anılan eski başbakan Necmettin Erbakan, solunum yetmezliğine bağlı kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

2012- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle iki kol ve sağ bacağı da alındı. Şevket Çavdar, yaşamını yitirdi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2016- Yaşamını İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in 2014'te çektiği "Kemerlerinizi Bağlayın (Allaciate le cinture)" filmi Moviemov Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü aldı.

2016- BM Güvenlik Konseyinin, Rusya ve ABD'nin girişimleri sonucu varılan, Suriye'de çatışmaların durmasını içeren kanun tasarısını oy birliğiyle kabul etmesiyle anlaşma saat 00.00'da yürürlüğe girdi.

2017- Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebiyle aranan, Çekya'nın başkenti Prag'da 25 Şubat'ta gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2020- Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.

2022- FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

2023- Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 378'e çıkararak, teniste dünya sıralamasında zirvede en uzun kalan sporcu oldu.

2025- DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Mesajda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadeleri yer aldı.

28 Şubat

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1921- TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.

1923- Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Belediyesince "fahri hemşehri" ilan edildi.

1933- Berlin'de büyük Reichstag yangını çıktı. Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldu.

1942- İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.

1945- Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.

1949- İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.

1958- İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör vefat etti.

1978- Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.

1980- Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkanı tanıyan yasa, TBMM'de kabul edildi.

1986- İsveç Başbakanı Olof Palme, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

1990- 1989'un kasım ayında silahlı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Kamil Başaran vefat etti.

1991- 17 Ocak'ta başlayan Irak'a yönelik "Çöl Fırtınası" harekatı, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmeyi kabul etmesinin ardından imzalanan ateşkes antlaşmasıyla son buldu.

1994- NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

1997- MGK'nin 9 saat süren toplantısında "28 Şubat Kararları" alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki "en büyük tehlike" olarak saptadı. Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanmasına karar verildi.

2001- Ulusal Bank'a el konuldu.

2003- Ankara 1 Numaralı DGM, kapatılan DEP'in dört eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

2006- Avusturya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen "çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı" Alaattin Çakıcı, "borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2012- Fransa Anayasa Konseyi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasanın iptali konusundaki itirazı kabul etti.

2015- Türk edebiyatının büyük ustası, gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.

2016- İstanbul'da düzenlenen 18. Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak ilk sırada yer aldı.

2016- Rusya ve Beşşar Esed rejimi güçleri, kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasını ihlal etti. Hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

2017- Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını, Rusya ve Çin veto etti.

2020- İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de terör örgütleri listesine aldı.

2022- Avrupa Ligi yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin, organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

2022- CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisinin ortak çalışması, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni", törenle kamuoyuna açıklandı. Mutabakat metni, genel başkanlar tarafından imzalandı.

2023- Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yerel saatle 23.20'de yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 57 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı.

2023- MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini düzenleyenlerden PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

2023- Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti.

1 Mart

1430- Selanik, Padişah II. Murad zamanında fethedildi.

1921- Mehmet Akif'in (Ersoy) "İstiklal Marşı", Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis'te ilk kez okundu.

1923- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açılış konuşmasını dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, Meclis'e gelen ilk kadın oldu.

1925- AA Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuşturuldu. Ahmet Ağaoğlu AA'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.

1926- 1889 İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1935- TBMM, 5. Dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.

1958- İzmit Körfezi'nde çalışan "Üsküdar" vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkisinde battı. Gemiye paso göstererek binenlerin kaydının bulunmaması nedeniyle net can kaybının belirlenemediği kazada, çoğu öğrenci 400'e yakın kişi hayatını kaybetti.

1968- Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1978- Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

1983- "Hakkari'de Bir Mevsim" adlı film, Berlin Film Şenliği'nde 4 ödül aldı.

1990- İlk özel televizyon kanalı Magic Box, Eutelsat F5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

1992- İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırı düzenlendi.

1992- Show TV yayın hayatına başladı.

1992- Bosna-Hersek, referandum sonrasında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. Ancak 3 Mart'ta, Sırp kuvvetleri, Bosna'nın kuzeyindeki Bosanki Brod'u bombaladı ve silahlı çatışmalar başladı.

2003- Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.

2012- Merkez Bankasının açtığı yarışma sonucunda ilk kez belirlenen TL'nin simgesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı.

2013- Antalya Valiliği koordinatörlüğünde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi"nde Guinness dünya rekoru ilk 7 dakika içinde kırıldı.

2014- FIFA, kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takmasına izin verdi.

2016- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesine yürüyüş çağrısında bulunduğu gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.

2017- Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Halep'in doğusunda sivillere yönelik Esed rejimi ve Rusya tarafından 21 Temmuz-22 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen hava bombardımanları ve yardım konvoylarına yönelik saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiğini açıkladı.

2018- Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan kara yolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel hizmete açıldı.

2022- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine, Dünya Atletizm Birliği de (World Athletics) Rus ve Belaruslu sporculara uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

2023- Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Konseyi, 23 Şubat'ta çalışanlarına kurumsal cihazlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatını verirken, Avrupa Parlamentosu (AP) da 1 Mart'ta çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasakladı.

2023- İsrail Meclisi, İsraillileri öldürmekle suçlanan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesini öngören yasa teklifini hazırlık oturumunda ilk kez onayladı.

2024- AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katılımıyla 3 gün süren Antalya Diplomasi Forumu'nun üçüncüsü Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic, Zeljko Komsic ve Zeljka Cvijanovic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin aralarında bulunduğu hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

2024- ABD'li Senatör Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi.

2024- Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etti.

2024- Milli rallici Burcu Çetinkaya, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi.