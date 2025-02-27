Hocalı Şehitleri Karabağlar'da Anıtı Başında Anıldı - Son Dakika
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Hocalı Şehitleri Karabağlar'da Anıtı Başında Anıldı

Karabağlar Belediyesi, 33 yıl önce 613 Azerbaycanlı vatandaşın katledildiği Karabağ Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünde, kaybedilen canları anıtı başında anma töreni düzenledi.

27.02.2025 12:37
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, 33 yıl önce 613 Azerbaycanlı vatandaşın katledildiği Karabağ Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde, kaybedilen canları anıtı başında anma töreni düzenledi.

Karabağlar Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Salih Omurtak Mahallesi'nde bulunan Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Cavid İsmayil, Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Teşkilatı Başkanı Gürsel Özdemir ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Benzer acıların bir daha yaşanmaması için sesimizi yükseltmek zorundayız!"

Görevi nedeniyle yurtdışında bir programda olan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın mesajını ise Belediye Başkan Vekili Kadir Dalgıç paylaştı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümünde, acıyı paylaşmak, unutmamak ve unutturmamak için bir arada olduklarını belirten Dalgıç, bu büyük acıyı anarken, adaletin sağlanması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için seslerini yükseltmek zorunda olduklarını ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan, "İki devlet, bir millet" şiarıyla yüzyıllardır kardeşlik bağlarıyla birbirine kenetlendiğini söyleyen Dalgıç, "Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor, onların haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Hocalı'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.

Törenin sonunda Hocalı Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve lokma ikramı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hocalı Şehitleri Karabağlar'da Anıtı Başında Anıldı - Son Dakika

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