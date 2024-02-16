Hollanda\'da İsrail ordusunda görev alan 5 İsrailli ve 10 Hollanda vatandaşı hakkında suç duyurusu

Hollanda'da insan hakları örgütü 30 Mart Hareketi'nin temsilcisi avukat Harun Raza, İsrail ordusunda görev alıp Gazze'de işlenen suçlara karışan ve Hollanda'da bulunan 5 İsrailli ve Hollanda vatandaşlığı bulunan 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Avrupa'daki aktivistler tarafından "Gazze'deki soykırımın önlenmesi" için kurulan ve adını, İsrail'in, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından protestoların yaşandığı "Toprak Günü"nden alan hareketin Hollanda'daki temsilcisi avukat Harun Raza, Hollanda vatandaşlığı olan İsrailli askerler ve yerleşimciler hakkında yaptığı suç duyurularına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.
Raza, şikayetlerin bir kısmını şahsen yaptığını, bazı davaları ise Gazze'de işlenen suçlardan zarar gören ve ailesiyle birlikte Gazze'de mahsur kalan Filistinli kadın Huda S. adına açtıklarını dile getirdi.
İsrail ordusundaki 10 Hollanda vatandaşı hakkında suç duyurusu
Bugüne dek Gazze'deki suçlara karışan birçok kişi hakkında şikayetçi olduklarını belirten Raza, Hollanda vatandaşlığı da bulunan 10 İsrailli asker hakkında suç duyurunda bulunduklarını kaydetti.
Raza, Hollanda'daki adli makamlara yaptığı şikayette, bu kişilerin savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve muhtemel soykırım suçlarına karıştıkları şüphesiyle yakalanmaları ve vatandaşlıktan çıkarılmaları talebinde bulunduğunu ifade etti.
Şikayetlerin birçok delille desteklendiğini ve hukuki anlamda güçlü bir temele sahip olduğunu vurgulayan Raza, bunun uluslararası topluma ve Hollandalı yetkililere, insan hakları ve kanun önünde eşitlik ilkelerini desteklemeleri için çağrı anlamına geldiğini vurguladı.
Raza, Gazze'deki suçlara ilaveten Hollanda vatandaşlığı da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimciler hakkında da "hırsızlık ve diğer suçlardan" yargılanmaları talebiyle Hollanda savcılığına başvurduğunu belirtti.
UAD'deki duruşmalar için gelen 4 İsrail askeri hakkında şikayet
Raza, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davanın 11-12 Ocak'taki duruşmaları için gelen heyete dahil olduklarını tespit ettikleri 4 İsrail askeri ve bunun yanında başka bir sebeple Hollanda'da bulunan bir İsrailli hakkında da şikayette bulunduklarını ifade etti.
Gazze'deki suçlara karışanların bu suçlardan sonra diğer ülkelerde rahatça dolaşmasının mümkün olmadığını belirten Raza, hesap verebilirlik ve uluslararası hukuka bağlılık ilkeleri gereği bu kişilerin de soruşturulması gerektiğinin altını çizdi.
Hollanda Başbakanı Rutte ve İsrail'i destekleyen şirket yetkilileri hakkında suç duyurusu
Raza, Gazze'de soykırım ve birçok savaş suçuna karışan İsrail'e verdikleri destek sebebiyle Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve diğer bakanlar hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.
Raza, Batı toplumundaki politikacıların Filistin'e karşı yürüttüğü çifte standardın sona ermesi gerektiğini kaydetti.
Filistinlilere yönelik ihlallerine rağmen İsrail'e desteğe devam eden şirketlerin yetkilileri aleyhinde de şikayette bulunduklarını belirten Raza, İsrail'i maddi olarak destekleyen bu şirketlerin savaş suçlarına iştirak ettiklerini ve bu sebeple söz konusu şirket yöneticilerinin yargılanması gerektiğini ifade etti.
Raza, Gazze'deki suçlara karışan ve Avrupa ülkelerine gelen İsrailliler hakkında şikayette bulunmaya devam edeceklerini ve bu sayıların önümüzdeki haftalarda artabileceğini dile getirdi.
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