Hollanda\'da Müslümanlar Kurban Bayramı\'nda Bir Araya Geldi

27.05.2026 10:19
Hollanda'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Hollanda'da camileri dolduran çeşitli milletlerden binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentlerindeki camilere akın etti.

Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Mustafa Yüce, namazın ardından okuduğu hutbede kurbanın paylaşmanın ve diğerkamlığın bayramı olduğunu söyledi.

Sahip olduklarımızın ihtiyaç sahipleriyle bölüşmek, gönüller arasında köprü kurmak olduğunu belirten Yüce, "Bugün bayram ama ne yazık ki bugün dünyamız, pek çok acının ve çatışmanın gölgesinde bayrama girmektedir. Farklı coğrafyalarda süregelen savaşlar, masum insanların hayatını karartmakta, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar büyük sıkıntılar yaşamaktadır." diye konuştu.

Yüce, Müslümanların sadece kendi hayatlarında değil, tüm dünyada barışın hakim olması için çalışması ve bütün dindaşlarıyla birlikte bayram yapabilmek için dua etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bayramda kalpleri kin ve nefretten azade kılmaya çağıran Yüce, "Sevgi ve hoşgörünün öncelikle nefsimizde ve sonrasında çevremizde hakim olmasını arzulayalım. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım ve dargın olduğumuz kardeşlerimizle barışalım. Ailemizden başlayarak çevremize, toplumumuza ve tüm insanlığa huzur ve güven taşıyalım." ifadesini kullandı.

Namaz için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.

Kaynak: AA

