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Hollandalı H.T. Alanya'da yakalandı - Son Dakika
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Hollandalı H.T. Alanya'da yakalandı

Hollanda adli makamları tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. H.T., işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Hollandalı H.T. Alanya\'da yakalandı
03.01.2024 - 11:54,
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INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Hollanda adli makamları tarafından 'Kara para aklama', 'Sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Alanya'da yakalandı. H.T. işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizlemeye, aranan şahısları yakalayıp, adalete teslim etmekte kararlıyız. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA
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