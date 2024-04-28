Hollandalılar Kral Günü\'nü Coşkuyla Kutladı

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Nisan 2024

1. Kral Günü'nü kutlayan Hollandalıların çeşitli görüntüleri

Hollandalılar, ülkede "Koningsdag" olarak bilinen Kral Günü'nü Cumartesi günü düzenlenen açık hava etkinlikleriyle coşkuyla kutladı.

Bu ulusal bayram, her yıl Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın doğum günü olan 27 Nisan'da ve turuncu renkleriyle kutlanıyor. Willem-Alexander bu yıl 57. yaş gününü kutladı.

Festival, her yerdeki turuncu süslemeler, Hollanda bayrakları ve baştan aşağı turuncu giyinmiş insanlarla Hollanda'nın en popüler ulusal bayramlarından biri.

Amsterdam'daki Kral Günü kutlamalarında, kanallarda teknelere binen çok sayıda kişi, bu eşsiz mekanı kutlamaların merkezi haline getirdi.

Ulusal bayramın yanı sıra Hollanda kültürünün büyük bir kısmına nüfuz eden turuncu renk, halkın Turuncu Hanedan'dan olan kraliyet ailesine olan saygısını temsil ediyor.

"Harika vakit geçiriyorum. Amsterdam'da olmak çok eğlenceli. Çok fazla insan buraya parti yapmaya geliyor. Bu harika bir şey."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.

(XHTV)