Horma Kanyonu 3 Gün Ziyarete Kapalı

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre yoğun yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "15, 16 ve 17 Kasım'da bölgemizde şiddetli yağış görüleceğinden aksaklık oluşmaması için Horma Kanyonu Yürüyüş Yolu, bu tarihlerde ziyarete kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kanyon boyunca kayalara monte edilerek inşa edilen yürüyüş yolu, 2019'da faaliyete geçmişti.

Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.